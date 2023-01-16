Кончаловский, Лоза, Рудковская: президент Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 198 человек

08:16 16 января Киев, Украина





Соответствующий указ Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении экономических и других санкций в отношении 198 человек, преимущественно граждан россии. Среди них известные актеры, политики и пропагандисты Соответствующий указ обнародован на официальном сайте президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — сказано в указе.

Кто попал под санкции

Режиссер Андрей Кончаловский,

Телеведущая Ангелина Волк,

Блогер Дмитро Пучков (Goblin),

Продюсер Яна Рудковская,

Публицист Николай Стариков,

Бывший губернатор Московской области Борис Громов,

Актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс,

Певец Юрий Лоза,

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Кроме того, в санкционный список попали украинская пророссийская журналистка, бывшая ведущая телеканалов Медведчука Диана Панченко, белорусский журналист Григорий Азаренок и генеральный директор белорусского телеканала СТВ Александр Осенко.



Ограничения преимущественно предусматривают блокировку активов, запрет торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, лишение государственных наград Украины, других форм празднования, запрет на приобретение в собственность земельных участков и т.п. сроком на 10 лет.