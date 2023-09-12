Концерн Rheinmetall передал Украине мобильный полевой госпиталь

"Мобильный полевой госпиталь является независимым объектом и имеет все необходимое оборудование, генераторы, оборудование для производства лекарственных средств, собственное водоснабжение и специальную дезактивационную смесь, туалеты и т.д. Его можно безопасно транспортировать, и он готов к работе по прибытии в Украину", — рассказали в концерне.