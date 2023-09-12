Концерн Rheinmetall передал Украине мобильный полевой госпиталь

16:44 12 сентября Киев, Украина

Крупнейший немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall передал Украине современный мобильный полевой госпиталь.

Об этом сообщили на странице предприятия в соцсети X.

Как отмечается, полевой госпиталь рассчитан на 32 обычных и 8 коек интенсивной терапии. Имеет операционную со всеми стерилизированными средствами, а также рентген, томографическое оборудование, лабораторию, аптеку и место для отдыха лекарственного состава.

Кроме самого полевого госпиталя, Rheinmetall обеспечивает передачу транспорта для перевозки. В общей сложности 10 грузовиков с прицепами перевозят 20 медицинских контейнеров.
"Мобильный полевой госпиталь является независимым объектом и имеет все необходимое оборудование, генераторы, оборудование для производства лекарственных средств, собственное водоснабжение и специальную дезактивационную смесь, туалеты и т.д. Его можно безопасно транспортировать, и он готов к работе по прибытии в Украину", — рассказали в концерне.
На предприятии отметили, что госпиталь разработан для быстрого развертывания и многократного использования интегрированного оборудования.

10 украинских военных прошли 14-дневный учебный курс, чтобы научиться собирать, разбирать и эксплуатировать госпиталь.