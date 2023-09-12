Концерн Rheinmetall передал Украине мобильный полевой госпиталь

Крупнейший немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall передал Украине современный мобильный полевой госпиталь.
Об этом сообщили на странице предприятия в соцсети X.
Как отмечается, полевой госпиталь рассчитан на 32 обычных и 8 коек интенсивной терапии. Имеет операционную со всеми стерилизированными средствами, а также рентген, томографическое оборудование, лабораторию, аптеку и место для отдыха лекарственного состава.
Кроме самого полевого госпиталя, Rheinmetall обеспечивает передачу транспорта для перевозки. В общей сложности 10 грузовиков с прицепами перевозят 20 медицинских контейнеров.
Об этом сообщили на странице предприятия в соцсети X.
Как отмечается, полевой госпиталь рассчитан на 32 обычных и 8 коек интенсивной терапии. Имеет операционную со всеми стерилизированными средствами, а также рентген, томографическое оборудование, лабораторию, аптеку и место для отдыха лекарственного состава.
Кроме самого полевого госпиталя, Rheinmetall обеспечивает передачу транспорта для перевозки. В общей сложности 10 грузовиков с прицепами перевозят 20 медицинских контейнеров.
На предприятии отметили, что госпиталь разработан для быстрого развертывания и многократного использования интегрированного оборудования.
10 украинских военных прошли 14-дневный учебный курс, чтобы научиться собирать, разбирать и эксплуатировать госпиталь.
10 украинских военных прошли 14-дневный учебный курс, чтобы научиться собирать, разбирать и эксплуатировать госпиталь.
#Rheinmetall has supplied @Ukraine 🇺🇦 with a mobile #fieldhospital.— Rheinmetall (@RheinmetallAG) September 12, 2023
Just one year ago, in September 2022, the German ministry of #defence awarded Group subsidiary Rheinmetall Mobile Systeme GmbH the contract for the #hospital and related training support.… pic.twitter.com/TJQB56QFIt
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