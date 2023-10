Комплектующие для "Искандер" и "Кинжал" поставляются из Европы - СМИ

Корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), которая является производителем боевых систем "Искандер" и гиперзвуковых ракет "Кинжал" , продолжает приобретать комплектующие из различных стран, включая Европу, с привлечением посреднических фирм.Эту информацию предоставил портал The Insider.По данным журналистов, КБМ, являющаяся частью госкорпорации Ростех, приобретает американские чипы для своих ракет из Китая. Эти чипы закупаются через московскую компанию ООО "ЕТС Электроникс", основанную в 2021 году, у китайской фирмы ETC Electronics Limited.Кроме того, КБМ также завозит различные комплектующие из стран Европы. Например, компоненты, такие как камеры тепла и холода, импортируются из Польши с использованием посредничества московской компании ООО "Остек-Тест". Токарные станки, необходимые для производства, приобретаются в Германии через ООО "KEB-Рус". Помимо этого, фирмы-посредники закупают продукцию для КБМ у производителей из Литвы, Латвии, Бельгии и Великобритании.Руководителем "Конструкторского бюро машиностроения" является Сергей Питиков, который находится на этой должности еще с советских времен. По данным The Insider, его дочь Майя Питикова проживает недалеко от Мальмо в Швеции. В ходе беседы с журналистами она выразила свое мнение о текущей ситуации, назвав путинский режим "преступным, кровавым и бессмысленным", однако отказалась давать другие комментарии, сославшись на то, что не готова участвовать в разговорах, направленных против ее отца.