Компенсации для жертв насильственных преступлений

18:26 15 Июль Киев, Украина

Кабмин принял решение выплачивать компенсации гражданам пострадавшим от насильственных действий, средства для выплат будут поступать из государственного бюджета, которые после будут взиматься с преступника.

Соответствующее решение принял на заседании Кабмин, сообщил глава Минюста Денис Малюська.
«Сегодня Кабмин поддержал наш законопроект, которым вводится механизм возмещения вреда потерпевшим в результате насильственных преступлений (изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников). Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать компенсацию от государства», – сообщил министр.
Как уточнил Малюська, деньги выплатят тем, кто получил тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.

Ориентировочный размер минимально платежа составит 40% от прожиточного минимума. Но фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете, уточнил министр.

Выплаты будут проводить региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. А после этого государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса.

Также каждого, кто совершил преступление или уголовный проступок, обяжут платить специальный сбор на возмещение вреда.