Компенсации для жертв насильственных преступлений

18:26 15 Июль Киев, Украина





Соответствующее решение принял на заседании Кабмин, сообщил глава Минюста Денис Малюська. Кабмин принял решение выплачивать компенсации гражданам пострадавшим от насильственных действий, средства для выплат будут поступать из государственного бюджета, которые после будут взиматься с преступника.Соответствующее решение принял на заседании Кабмин, сообщил глава Минюста Денис Малюська.

«Сегодня Кабмин поддержал наш законопроект , которым вводится механизм возмещения вреда потерпевшим в результате насильственных преступлений (изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников). Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать компенсацию от государства», – сообщил министр.

Как уточнил Малюська, деньги выплатят тем, кто получил тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.



Ориентировочный размер минимально платежа составит 40% от прожиточного минимума. Но фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете, уточнил министр.



Выплаты будут проводить региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. А после этого государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса.



Также каждого, кто совершил преступление или уголовный проступок, обяжут платить специальный сбор на возмещение вреда.