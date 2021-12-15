Компенсации для жертв насильственных преступлений

Кабмин принял решение выплачивать компенсации гражданам пострадавшим от насильственных действий, средства для выплат будут поступать из государственного бюджета, которые после будут взиматься с преступника.
Соответствующее решение принял на заседании Кабмин, сообщил глава Минюста Денис Малюська.
Соответствующее решение принял на заседании Кабмин, сообщил глава Минюста Денис Малюська.
Как уточнил Малюська, деньги выплатят тем, кто получил тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.
Ориентировочный размер минимально платежа составит 40% от прожиточного минимума. Но фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете, уточнил министр.
Выплаты будут проводить региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. А после этого государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса.
Также каждого, кто совершил преступление или уголовный проступок, обяжут платить специальный сбор на возмещение вреда.
Ориентировочный размер минимально платежа составит 40% от прожиточного минимума. Но фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете, уточнил министр.
Выплаты будут проводить региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. А после этого государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса.
Также каждого, кто совершил преступление или уголовный проступок, обяжут платить специальный сбор на возмещение вреда.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии