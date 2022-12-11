Комитет ВР рассмотрел и поддержал запрет УПЦ МП в Украине

19:05 09 декабря Киев, Украина





Сегодня, 9 декабря, на своем заседании Комитет рассмотрел и поддержал проект Закона об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций (№ 8221), цель которого полностью запретить деятельность РПЦ и ее структур на территории Украины.



Законопроект представил первый автор проекта, председатель подкомитета по культурной политике Николай Княжицкий.



Документ устанавливает запрет деятельности на территории Украины российской православной церкви и ее подразделений, предусматривает, что все сделки, связанные с использованием имущества (аренда, лизинг и т.п.), прекращаются досрочно, устанавливает особенности наименования религиозных организаций.



В частности, использовать в своем названии слова "православный" или "православная" имеет право только организация, подчиненная Православной Церкви Украины. Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рассмотрел ряд законопроектов в сфере религии и свободы совести. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.Сегодня, 9 декабря, на своем заседании Комитет рассмотрел и поддержал проект Закона об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций (№ 8221), цель которого полностью запретить деятельность РПЦ и ее структур на территории Украины.Законопроект представил первый автор проекта, председатель подкомитета по культурной политике Николай Княжицкий.Документ устанавливает запрет деятельности на территории Украины российской православной церкви и ее подразделений, предусматривает, что все сделки, связанные с использованием имущества (аренда, лизинг и т.п.), прекращаются досрочно, устанавливает особенности наименования религиозных организаций.В частности, использовать в своем названии слова "православный" или "православная" имеет право только организация, подчиненная Православной Церкви Украины.

"Соответственно, законопроект не содержит никакого вмешательства в религиозные дела и не нарушает принцип обособления государства от церкви", - отметил Княжицкий.



По результатам обсуждения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект закона №8221 за основу, включив его в повестку дня.