Комитет ВР рассмотрел и поддержал запрет УПЦ МП в Украине

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рассмотрел ряд законопроектов в сфере религии и свободы совести. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.
Сегодня, 9 декабря, на своем заседании Комитет рассмотрел и поддержал проект Закона об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций (№ 8221), цель которого полностью запретить деятельность РПЦ и ее структур на территории Украины.
Законопроект представил первый автор проекта, председатель подкомитета по культурной политике Николай Княжицкий.
Документ устанавливает запрет деятельности на территории Украины российской православной церкви и ее подразделений, предусматривает, что все сделки, связанные с использованием имущества (аренда, лизинг и т.п.), прекращаются досрочно, устанавливает особенности наименования религиозных организаций.
В частности, использовать в своем названии слова "православный" или "православная" имеет право только организация, подчиненная Православной Церкви Украины.
Сегодня, 9 декабря, на своем заседании Комитет рассмотрел и поддержал проект Закона об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций (№ 8221), цель которого полностью запретить деятельность РПЦ и ее структур на территории Украины.
Законопроект представил первый автор проекта, председатель подкомитета по культурной политике Николай Княжицкий.
Документ устанавливает запрет деятельности на территории Украины российской православной церкви и ее подразделений, предусматривает, что все сделки, связанные с использованием имущества (аренда, лизинг и т.п.), прекращаются досрочно, устанавливает особенности наименования религиозных организаций.
В частности, использовать в своем названии слова "православный" или "православная" имеет право только организация, подчиненная Православной Церкви Украины.
По результатам обсуждения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект закона №8221 за основу, включив его в повестку дня.
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