Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект, делающий добровольным военный учет для женщин

19:21 05 сентября Киев, Украина





Об этом сообщила нардеп Роксолана Пидласа. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил законопроект о взятии женщин на военный учет на добровольной основе.Об этом сообщила нардеп Роксолана Пидласа.

"Комитет нацбезопасности и обороны одобрил (в 1 чтении) законопроект, который делает военный учет для женщин добровольным. Надеюсь на скорейшее голосование в зале”, – говорится в сообщении.

Нардеп Марьяна Безугла добавила, что члены комитета решили, несмотря на то, что этот вопрос в первую очередь касается приказов Министерства обороны, а не закона, поддержать добровольность военного учета женщин, предложив парламенту вариант законодательных изменений.



Сейчас женщины, имеющие профессию, подпадающую под перечень военнообязанных, должны стать на военный учет до 1 октября. По словам Безуглой, в Минобороны пообещали, что срок до 1 октября изменят.



Депутат Алексей Гончаренко отметил , что на комитете рассмотрели три законопроекта. Поддержали и приняли за основу законопроект Максима Бужанского. По словам Гончаренко, там говорится, что женщины, имеющие медицинскую специальность, обязательно берутся на военный учет, другие – по собственному желанию.



Теперь законопроект вынесут на рассмотрение и голосование в Верховной Раде.