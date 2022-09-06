Комитет ВР по нацбезопасности поддержал законопроект, делающий добровольным военный учет для женщин

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил законопроект о взятии женщин на военный учет на добровольной основе.
Об этом сообщила нардеп Роксолана Пидласа.
Об этом сообщила нардеп Роксолана Пидласа.
Нардеп Марьяна Безугла добавила, что члены комитета решили, несмотря на то, что этот вопрос в первую очередь касается приказов Министерства обороны, а не закона, поддержать добровольность военного учета женщин, предложив парламенту вариант законодательных изменений.
Сейчас женщины, имеющие профессию, подпадающую под перечень военнообязанных, должны стать на военный учет до 1 октября. По словам Безуглой, в Минобороны пообещали, что срок до 1 октября изменят.
Депутат Алексей Гончаренко отметил , что на комитете рассмотрели три законопроекта. Поддержали и приняли за основу законопроект Максима Бужанского. По словам Гончаренко, там говорится, что женщины, имеющие медицинскую специальность, обязательно берутся на военный учет, другие – по собственному желанию.
Теперь законопроект вынесут на рассмотрение и голосование в Верховной Раде.
Сейчас женщины, имеющие профессию, подпадающую под перечень военнообязанных, должны стать на военный учет до 1 октября. По словам Безуглой, в Минобороны пообещали, что срок до 1 октября изменят.
Депутат Алексей Гончаренко отметил , что на комитете рассмотрели три законопроекта. Поддержали и приняли за основу законопроект Максима Бужанского. По словам Гончаренко, там говорится, что женщины, имеющие медицинскую специальность, обязательно берутся на военный учет, другие – по собственному желанию.
Теперь законопроект вынесут на рассмотрение и голосование в Верховной Раде.
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