Комитет Сената США одобрил резолюцию о признании действий рф геноцидом украинского народа

08:59 08 декабря Киев, Украина

Резолюцию о признании действий россии в Украине геноцидом украинского народа принял Комитет Сената США по международным отношениям. Об этом идет речь на сайте комитета. После этого текст резолюции может быть вынесен на голосование в Сенате.

"Путин своими действиями и словами невероятно четко дал понять, что его цель — уничтожить существование украинского народа. Я своими глазами видел его жестокость в Ирпене и Киевской области", — прокомментировал одобрение Комитетом документа один из соавторов резолюции сенатор-республиканец Джим Риш.

По его словам, эта резолюция осуждает активный геноцид против украинского народа и призывает правительство США сотрудничать с союзниками, чтобы предотвратить будущие акты геноцида. А также поддерживает расследование, чтобы привлечь к ответственности за эти преступления.

"Мы должны и дальше делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ в его борьбе за выживание", - подчеркнул сенатор.

Его коллега, сенатор-демократ Бен Кардин, также соавтором резолюции, заявил, что преступления, совершенные против украинского народа во время незаконной и неспровоцированной войны путина, противоречат многочисленным международным конвенциям. По словам Кардина, их можно рассматривать только как геноцид.

“Украинский народ продемонстрировал свою решительность и способность отражать продолжающиеся нападения, но невинные жизни будут продолжать погибать, пока россия не поймет последствия их мерзких действий. Должна быть ответственность”, - сказал Кардин.

О чем говорится в резолюции о признании действий россии в Украине геноцидом украинского народа

Эта резолюция:

Осуждает россию за совершение актов геноцида против Украины.

Призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.

Поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Призывает президента применить санкции Global Magnistky в отношении лиц, ответственных или причастных к геноциду российской федерации в Украине.

Кто признал нападение рф на Украину геноцидом украинского народа: