Комитет Сената США одобрил резолюцию о признании действий рф геноцидом украинского народа

Резолюцию о признании действий россии в Украине геноцидом украинского народа принял Комитет Сената США по международным отношениям. Об этом идет речь на сайте комитета. После этого текст резолюции может быть вынесен на голосование в Сенате.
По его словам, эта резолюция осуждает активный геноцид против украинского народа и призывает правительство США сотрудничать с союзниками, чтобы предотвратить будущие акты геноцида. А также поддерживает расследование, чтобы привлечь к ответственности за эти преступления.
Его коллега, сенатор-демократ Бен Кардин, также соавтором резолюции, заявил, что преступления, совершенные против украинского народа во время незаконной и неспровоцированной войны путина, противоречат многочисленным международным конвенциям. По словам Кардина, их можно рассматривать только как геноцид.
О чем говорится в резолюции о признании действий россии в Украине геноцидом украинского народа
Эта резолюция:
- Осуждает россию за совершение актов геноцида против Украины.
- Призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.
- Поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
- Призывает президента применить санкции Global Magnistky в отношении лиц, ответственных или причастных к геноциду российской федерации в Украине.
Кто признал нападение рф на Украину геноцидом украинского народа:
- 14 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление №7276 "О совершении российской федерацией геноцида в Украине", таким образом, провозгласив действия российских войск на украинской территории геноцидом.
- 23 марта Польский Сейм принял резолюцию о совершении россией военных преступлений и преступлений против человечества, актов геноцида и нарушении прав человека в Украине. Сейм также объявил путина военным преступником.
- 21 апреля парламенты Эстонии и Латвии признали геноцидом действия россии в Украине.
- 16 апреля в Сейме Литвы зарегистрировали поправку в закон о памятных датах, в случае принятия которой 9 мая будет отмечаться не только День Европы, но и День памяти жертв геноцида в Украине. 10 мая сейм Литвы единогласно признал Россию террористическим государством. В документе подчеркнули, что кремлевский режим стремится уничтожить украинскую нацию и такие действия должны быть признаны геноцидом.
- 28 апреля Палата общин парламента Канады единогласно поддержала постановление о признании действий рф в Украине геноцидом.
- 11 мая Сенат Чехии принял постановление о признании преступлений российской армии на Украине геноцидом украинского народа.
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