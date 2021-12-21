Комитет избирателей проанализировал работу лидеров фракций. Инфографика

11:09 21 Декабрь Киев, Украина





«Отдельные лидеры фракций фактически провалили работу по определенным направлениям. Вадим Рабинович был зарегистрирован на менее 20% пленарных заседаний, Давид Арахамия – пропустил более половины заседаний комитета, Юрий Бойко – почти не участвовал в



Вадим Рабинович (ОПЗЖ) был зарегистрирован на 16% пленарных заседаний, посетил 19% заседаний комитета, принял участие всего в 1% голосований. В течение года у сопредседателя фракции ОПЗЖ были шесть выступлений во время пленарных заседаний. Ни один проект закона его авторства не был принят.



Юрий Бойко (ОПЗЖ) был зарегистрирован на 73% пленарных заседаний, посетил 55% заседаний комитета, принял участие в 3% голосовании. Имел девять выступлений и ни одного успешного закона.



Юлия Тимошенко ("Батькивщина") была зарегистрирована на 54% пленарных заседаний, посетила 50% заседаний комитета, приняла участие в 50% голосований. Ни один закон ее авторства не был принят. В то же время у Тимошенко наибольшее количество выступлений за год среди глав фракции – 188 раз.



Давид Арахамия («Слуга народа») присутствовал на 92% пленарных заседаний. При этом посетил только треть заседаний комитета по нацбезопасности и обороне – 38%. Также принял участие меньше, чем в половине голосований Совета (47%). Количество выступлений ниже, чем у других глав фракции (25 выступлений), однако Арахамия имеет наиболее принятых законов его авторства – 16 законов, что объясняется его статусом как представителя монобольшинства. Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал работу лидеров парламентских фракций в 2021 году.«Отдельные лидеры фракций фактически провалили работу по определенным направлениям. Вадим Рабинович был зарегистрирован на менее 20% пленарных заседаний, Давид Арахамия – пропустил более половины заседаний комитета, Юрий Бойко – почти не участвовал в голос ованиях», – говорится в заявлении КИУ в Facebook.Вадим Рабинович (ОПЗЖ) был зарегистрирован на 16% пленарных заседаний, посетил 19% заседаний комитета, принял участие всего в 1% голосований. В течение года у сопредседателя фракции ОПЗЖ были шесть выступлений во время пленарных заседаний. Ни один проект закона его авторства не был принят.Юрий Бойко (ОПЗЖ) был зарегистрирован на 73% пленарных заседаний, посетил 55% заседаний комитета, принял участие в 3% голосовании. Имел девять выступлений и ни одного успешного закона.Юлия Тимошенко ("Батькивщина") была зарегистрирована на 54% пленарных заседаний, посетила 50% заседаний комитета, приняла участие в 50% голосований. Ни один закон ее авторства не был принят. В то же время у Тимошенко наибольшее количество выступлений за год среди глав фракции – 188 раз.Давид Арахамия («Слуга народа») присутствовал на 92% пленарных заседаний. При этом посетил только треть заседаний комитета по нацбезопасности и обороне – 38%. Также принял участие меньше, чем в половине голосований Совета (47%). Количество выступлений ниже, чем у других глав фракции (25 выступлений), однако Арахамия имеет наиболее принятых законов его авторства – 16 законов, что объясняется его статусом как представителя монобольшинства.



Самые высокие показатели работы в 2021 году демонстрировали Ирина Геращенко ("ЕС"), Ярослав Железняк ("Голос") и Артур Герасимов ("ЕС"), отмечает Комитет избирателей.



Геращенко присутствовала на 93% заседаний Совета и 93% заседаний комитета, приняла участие в 78% голосований, 187 раз выступала во время пленарных заседаний.



Железняк посетил самое большое количество пленарных заседаний – 97% (первое место среди глав фракций). Также Совет принял сразу 11 законов его авторства. Больше только в Арахамии.



Герасимов присутствовал на 100% заседаний комитета и принял участие в 85% голосования Совета (первое место).