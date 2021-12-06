Комендантский час в Украине: Кабмин принял решение о порядке действия

Кабмин Украины принял постановление, определяющее порядок действий при введении комендантского часа и специального режима светомаскировки.
В нем прописан регламент действий на случай комендантского часа и режима светомаскировки для отдельных местностей, где будет введено военное положение. В частности, в документе прописывается значение таких терминов, как блокпост, комендант, патруль, пропуск, светомаскировка.
Отмечается, что постановление утверждалось для реализации положения пункта 5 части первой статьи 8 закона Украины О правовом режиме военного положения.
/>Комендантский час и специальный режим светомаскировки могут быть введены в Украине по приказу военного командования или военной администрации.
Приказом обозначается время действия комендантского часа и спецрежима светомаскировки, комендант, который будет следить за его соблюдением, а также границы действия спецрежима, способы реализации мероприятий по поддержанию правопорядка, порядок движения железнодорожного, автомобильного, морского, речного, воздушного транспорта, порядок создания, функционирования и местонахождение комендатуры и ее состав.
В постановлении подчеркивается, что введение комендантского часа и спецрежима возможно в Украине только при «наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка».
В нем прописан регламент действий на случай комендантского часа и режима светомаскировки для отдельных местностей, где будет введено военное положение. В частности, в документе прописывается значение таких терминов, как блокпост, комендант, патруль, пропуск, светомаскировка.
Отмечается, что постановление утверждалось для реализации положения пункта 5 части первой статьи 8 закона Украины О правовом режиме военного положения.
/>Комендантский час и специальный режим светомаскировки могут быть введены в Украине по приказу военного командования или военной администрации.
Приказом обозначается время действия комендантского часа и спецрежима светомаскировки, комендант, который будет следить за его соблюдением, а также границы действия спецрежима, способы реализации мероприятий по поддержанию правопорядка, порядок движения железнодорожного, автомобильного, морского, речного, воздушного транспорта, порядок создания, функционирования и местонахождение комендатуры и ее состав.
В постановлении подчеркивается, что введение комендантского часа и спецрежима возможно в Украине только при «наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка».
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