Комбат-тестинг западного оружия проходит в войне Украины с РФ - Резников

10:40 08 мая Киев, Украина

Как заметил в своем телевыступлении 7 мая министр обороны Украины Алексей Резников, наши международные партнеры изучают, как проходит боевое тестирование (комбат-тестинг) их оружие в современной войне, и как украинские войска ведут боевые действия против российских захватчиков.

"Их генералы, их аналитики, их генштабы оценили, как ведут боевые действия украинские ВСУ, а также сектор безопасности и обороны в целом. Как принимаются решения в нашем Генштабе, нашими командующими тех или иных сил, или оперативных командований, и каковы последствия с точки зрения побед", - сказал Резников.

Он также отметил, что в данное время проходит так называемый комбат-тестинг оружия западных партнеров в современной войне.

"За последние 80 лет - это первая открытая война, когда в ней участвуют регулярные вооруженные силы двух стран. Все остальные вооруженные конфликты, которые возьмете, - где-то или террористы, или какие-то повстанцы, свержение правительства и т. д.", - заявил министр обороны.

Резников отметил, что в данном случае впервые регулярная армия страны вторгается в другую страну. Это происходит с применением всех сил и средств: самолетов, артиллерии, баллистических крылатых ракет, химического оружия и прочего.

"Поэтому для западных партнеров, я убежден, это тоже интересный момент - как их оружие будет работать тем или иным образом", - подчеркнул Резников.

Министр обороны отметил, что украинские войска уже продемонстрировали, как можно приспособить западное легкое вооружение и, используя джипы и траки, мобильными группами уничтожать танки.

Напомним, министры обороны 40 стран мира во время встречи на немецкой базе Рамштайн приняли стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику.