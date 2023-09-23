Командующий группировкой войск Таврия спрогнозировал главный прорыв на юге

10:40 23 сентября Киев, Украина

Не смотря на яростное сопротивление врага, на сплошное минирование и заградительные сооружения, воины ВСУ продолжают продвигаться вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Как заверил 22 сентября в своем интервью CNN командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский, зима не замедлит наступательные действия украинской армии, а наибольший прорыв еще впереди.

"Погода может стать серьезным препятствием во время наступления, но учитывая, как мы продвигаемся вперед, преимущественно без транспортных средств, я не думаю, что [она] сильно повлияет на контрнаступление", - отметил Тарнавский.

Также генерал отметил, что большой прорыв Украины – самый большой в этом контрнаступлении – еще впереди.

"Я думаю, что это произойдет после Токмака", – сказал Тарнавский. – "Пока они [россияне] полагаются на глубину своей оборонительной линии там".

Генерал положительно настроен по поводу конечного результата и отметил, что для успеха контрнаступления украинским войскам необходимо как минимум дойти до города Токмак.

"Токмак – это цель минимум. Общая цель – выйти к нашим государственным границам", – сказал Тарнавский.

По его словам, больше всего проблем украинским защитникам приносит не так называемая "линия Суровикина", а "перекресток дорог, лесополосы и минные поля между лесополосами".

"Там комбинация небольших вредных вражеских оборонительных групп, которые сейчас очень точно и грамотно взорваны", - сказал генерал.

Он добавил, что действия украинских бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются со штурмовыми группами ВСУ.

Как мы уже писали ранее, украинские военные в течение суток отразили российские атаки сразу на нескольких направлениях. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.