Командующий группировкой войск Таврия спрогнозировал главный прорыв на юге

Не смотря на яростное сопротивление врага, на сплошное минирование и заградительные сооружения, воины ВСУ продолжают продвигаться вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Как заверил 22 сентября в своем интервью CNN командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский, зима не замедлит наступательные действия украинской армии, а наибольший прорыв еще впереди.
Также генерал отметил, что большой прорыв Украины – самый большой в этом контрнаступлении – еще впереди.
Генерал положительно настроен по поводу конечного результата и отметил, что для успеха контрнаступления украинским войскам необходимо как минимум дойти до города Токмак.
По его словам, больше всего проблем украинским защитникам приносит не так называемая "линия Суровикина", а "перекресток дорог, лесополосы и минные поля между лесополосами".
Он добавил, что действия украинских бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются со штурмовыми группами ВСУ.
Как мы уже писали ранее, украинские военные в течение суток отразили российские атаки сразу на нескольких направлениях. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
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