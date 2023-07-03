Командование ВСУ и руководство Энергоатома обсудили ситуацию на ЗАЭС

15:02 03 июля Киев, Украина

С каждым днем нарастает напряжение в ожидании той или иной развязки ситуации на Запорожской АЭС. Идет непрестанный поиск наиболее безопасного решения. Как сообщили сегодня, 3 июля, в Генштабе, высшее командование ВСУ и руководство Энергоатома провели встречу и проработали вопросы обмена информацией между военными и энергетиками для планирования возможных сценариев развития событий на ЗАЭС.

"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала совместно с президентом НАЭК Энергоатом Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком проработали вопросы обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции. Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что россия готовится совершить теракт на Запорожской АЭС, который может привести к выбросу радиации.

По данным разведки, агрессоры провели дополнительное минирование пруда-охладителя на атомной станции.

Украина уже подготовила план эвакуации жителей нескольких областей на случай, если россия совершит теракт на ЗАЭС.