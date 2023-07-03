Командование ВСУ и руководство Энергоатома обсудили ситуацию на ЗАЭС

С каждым днем нарастает напряжение в ожидании той или иной развязки ситуации на Запорожской АЭС. Идет непрестанный поиск наиболее безопасного решения. Как сообщили сегодня, 3 июля, в Генштабе, высшее командование ВСУ и руководство Энергоатома провели встречу и проработали вопросы обмена информацией между военными и энергетиками для планирования возможных сценариев развития событий на ЗАЭС.
Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что россия готовится совершить теракт на Запорожской АЭС, который может привести к выбросу радиации.
По данным разведки, агрессоры провели дополнительное минирование пруда-охладителя на атомной станции.
Украина уже подготовила план эвакуации жителей нескольких областей на случай, если россия совершит теракт на ЗАЭС.
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