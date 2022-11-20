Командование рф планирует переброску войск с юга на Донбасс - Генштаб

09:48 20 ноября Киев, Украина

Противник не прекращает наносить удары по объектам промышленности Украины, строит линии обороны, продолжает наступательные действия на отдельных направлениях, а также планирует переброску войск. Об этом 20 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

"По имеющейся информации, командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Мобилизированные лица, из которых, в большинстве своем, состоят эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов", - подчеркнуло украинское военное руководство.

Отмечается, что за минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах семи населенных пунктов: Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка Донецкой области.

Враг нанес один авиационный и четыре ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

"В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения. Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории рф и республики в Беларусь", - уточнили в Генштабе.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия. Совершил минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону на захваченных рубежах. Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах населенных пунктов Крахмальное, Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское Луганской области и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обороняются на захваченных рубежах. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Новополье, Новое, Червоное, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Малая Токмачка, Орехов, Плавни, Степногорск и Вышетарасовка Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Ведет воздушную разведку БПЛА.

Под огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии находились районы Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и Херсона.

По информации ВСУ, в Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров.

Кроме того, подтверждены результаты огневого поражения подразделениями украинских войск скоплений живой силы противника 18 ноября в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка и Камыш-Зоря на временно захваченной территории Запорожской области.

"Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожены около десяти единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется", - указано в сводке.

За прошедшие сутки украинские защитники сбили БПЛА типа Орлан-10 и поразили пункт управления и состав боеприпасов противника.

Ранее сообщалось, что украинским артиллеристам удается эффективно контролировать перемещение сил врага на юге и сдерживать их.