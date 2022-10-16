ОК Юг сообщает об успехах ВСУ на южном направлении

07:51 15 октября Киев, Украина

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по вражеским позициям на южном направлении. В частности, украинскими бойцами уничтожен вражеский склад с боеприпасами, 18 военнослужащих и 15 единиц бронетехники. Об этом сообщил в видеообращении спикер Оперативного командования (ОК) Юг Владислав Назаров, опубликованном в субботу, 15 октября.

"Реактивными системами залпового огня Град и Ураган врагом под вечер выпущено с десяток снарядов по Марганцу и Доброй Надежде, что на Никопольщине в Днепропетровской области. Масштабы повреждений уточняются, предварительно люди не пострадали. Штурмовой и армейской авиацией было 6 раз атаковано направление Давыдова Брода", - отметил он.

Воздушные силы ВСУ в ответ нанесли удары по опорных пунктах, местах сосредоточения живой силы российских оккупантов, вооружения и техники, по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и хранения боезапаса.

"Подтвержденные потери противника составляют 18 рашистов, 2 самоходные гаубицы Мста-С, 2 реактивные системы залпового огня Град, 1 самоходная пушка калибра 203-мм Пион, 4 единицы авто-бронетехники и 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе. Повреждены еще 3 самоходные гаубицы Мста-С, 1 Град, 1 крупнокалиберную пушку Гиацинт-Б, 1 танк и другую бронированную технику", - добавил спикер.

Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.

"Более пол тысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня Град и Ураган, более ста противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будет направлено по их владельцам кратчайшим способом доставки", - говорится в сводке.

Напомним,The New York Times сообщило, что рф за время войны потеряла 6000 единиц техники. Кроме того, она использует боеприпасы в таких масштабах, которые не сможет компенсировать в связи с санкциями Запада.