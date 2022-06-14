Командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" объявлено подозрение в госизмене

15:31 14 июня Киев, Украина

Командующему российского фрегата "Адмирал Макаров" Григорию Брееву, который родился на Винничине и в 2014 году перешел на сторону оккупантов, Государственное бюро расследований объявило о подозрении в госизмене.

Об этом говориться в сообщении пресс-службы ГБР.
"В 2014 году он (Григорий Бреев, – ред.) изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам рф и продолжил службу в российском Черноморском флоте", - сообщают в ГБР.

Дезертир участвует в российской агрессии против Украины. Корабль под его командованием бил крылатыми ракетами по Николаеву и Одессе.

Следователи ГБР собрали доказательства и объявили Брееву подозрение в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, в начале мая Служба безопасности Украины сообщила, что запускает 2 новых чат-бота: для идентификации предателей и мародеров. С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь разоблачить преступников.

По данным ГБР в мае этого года за госизмену уже открыто 83 уголовных производства, 21 дело — в отношении коллаборационистов.