Командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" объявлено подозрение в госизмене

"В 2014 году он (Григорий Бреев, – ред.) изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам рф и продолжил службу в российском Черноморском флоте", - сообщают в ГБР.