Командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" объявлено подозрение в госизмене

Командующему российского фрегата "Адмирал Макаров" Григорию Брееву, который родился на Винничине и в 2014 году перешел на сторону оккупантов, Государственное бюро расследований объявило о подозрении в госизмене.
Об этом говориться в сообщении пресс-службы ГБР.
Об этом говориться в сообщении пресс-службы ГБР.
Дезертир участвует в российской агрессии против Украины. Корабль под его командованием бил крылатыми ракетами по Николаеву и Одессе.
Следователи ГБР собрали доказательства и объявили Брееву подозрение в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Напомним, в начале мая Служба безопасности Украины сообщила, что запускает 2 новых чат-бота: для идентификации предателей и мародеров. С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь разоблачить преступников.
По данным ГБР в мае этого года за госизмену уже открыто 83 уголовных производства, 21 дело — в отношении коллаборационистов.
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