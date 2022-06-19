Командиров Азова и других офицеров увезли в рф для "следственных действий" - СМИ

07:31 19 июня Киев, Украина

Выход защитников Мариуполя на оккупированные территории был вынужденным шагом для спасения, который не гарантировал им ни безопасности, ни свободы. После нахождения в лагере на территории "ДНР", командиров полка Нацгвардии Азов вывезли на территорию российской федерации для якобы проведения "следственных действий". Об этом в субботу, 18 июня, пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает СМИ, в частности, речь идет о заместителе командира полка Азов Святославе Паламаре и командире 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергее Волынском.

По данным источника в силовых структурах, вместе с ними привезли и других офицеров различных украинских подразделений. В какой регион рф их увезли не уточняется.

При этом кремлевские рупоры отмечают, что защитники Мариуполя "сдались в плен", что не соответствует действительности.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что большая часть украинских военных, эвакуированных из Мариуполя, находятся на оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, командир полка Нацгвардии Азов Денис Прокопенко, который находится в плену, передал должностные обязанности майору Никите Надточию.