Команда президента Украины планирует в феврале представить мирный план

Президент Владимир Зеленский и его команда планируют презентовать план мирного урегулирования войны в Украине в феврале 2023 года.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, во время своего недавнего визита в Вашингтон среди разговоров о ходе боевых действий и предоставлении Украине оружия Зеленский не оставлял надежду на переговоры.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, во время своего недавнего визита в Вашингтон среди разговоров о ходе боевых действий и предоставлении Украине оружия Зеленский не оставлял надежду на переговоры.
При этом официальные представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых возможных переговорах, где она, вероятно, потребует значительных уступок от москвы, будет зависеть от ее позиции на поле боя, и поэтому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам путем достижение военных побед.
Кроме того, издание напоминает об угрозе нового российского масштабного наступления в 2023 году.
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