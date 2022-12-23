Команда президента Украины планирует в феврале представить мирный план

09:54 23 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Как отмечает издание, во время своего недавнего визита в Вашингтон среди разговоров о ходе боевых действий и предоставлении Украине оружия Зеленский не оставлял надежду на переговоры. Президент Владимир Зеленский и его команда планируют презентовать план мирного урегулирования войны в Украине в феврале 2023 года.Об этом сообщает The Wall Street Journal.Как отмечает издание, во время своего недавнего визита в Вашингтон среди разговоров о ходе боевых действий и предоставлении Украине оружия Зеленский не оставлял надежду на переговоры.

"Разговор украинского президента в четверг ( 22 декабря — ред. ) о формуле мира состоялся после недавнего обсуждения Киевом мирного плана из 10 пунктов. По словам европейских и украинских дипломатов, команда господина Зеленского сейчас прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжение 24 февраля или близко к этой дате", - говорится в сообщении.

При этом официальные представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых возможных переговорах, где она, вероятно, потребует значительных уступок от москвы, будет зависеть от ее позиции на поле боя, и поэтому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам путем достижение военных побед.



Кроме того, издание напоминает об угрозе нового российского масштабного наступления в 2023 году.