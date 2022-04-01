Коломойский во время войны пытается захватить ПриватБанк, уволив иностранных членов наблюдательного совета

15:04 01 апреля Киев, Украина





Об этом заявил один из лидеров "Демократического топора" Антон Швец.



"Кому война, а кому удобная возможность решать себе за миллиарды. Все спрашивают чем занят сейчас Коломойский? Может мир спасает, а мы и не знаем? Не беспокойтесь слишком, он в любимой стихии — пытается с помощью коррумпированных депутатов захватить Приватбанк и у него все может получиться", – заявил он. 1 апреля Верховная Рада рассматривает законопроект, который позволит олигарху Игорю Коломойскому получить контроль над Приватбанком и лишить бюджет Украины трех миллиардов долларов.Об этом заявил один из лидеров "Демократического топора" Антон Швец."Кому война, а кому удобная возможность решать себе за миллиарды. Все спрашивают чем занят сейчас Коломойский? Может мир спасает, а мы и не знаем? Не беспокойтесь слишком, он в любимой стихии — пытается с помощью коррумпированных депутатов захватить Приватбанк и у него все может получиться", – заявил он.

Швец напомнил о законопроекте 7176, которым требуют от членов наблюдательных советов госпредприятий прибыть по месту регистрации предприятия, на котором они работают, в 48-часовой срок. А кто не прибудет – того уволят принудительно.





"Теперь Игорь Коломойский сможет наконец-то заменить неподкупных иностранных членов Наблюдательного Совета Приватбанка, перед судом в Лондоне на, как он говорит, понятных ему людей", - констатировал политик.





Он подчеркнул, что Украина на этом потеряет 3 миллиарда долларов.





Швец напомнил, что этот законопроект проголосовали в первом чтении давно и возник скандал. Депутаты пообещали, что во втором чтении эту норму из законопроекта уберут.





"Но почему-то не убирается. Пока мы воюем всей страной, бородатая бабушка и ее миньоны в Верховной Раде решают вопросы. Мразота", - возмутился Антон Швец.





Он добавил, что это происходит на фоне того, что многие члены наблюдательных советов из иностранцев фактически волонтерятся в пользу Украины.





Швец напомнил, что всегда наблюдательные советы собирались онлайн и нет необходимости изменять это правило.