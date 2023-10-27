Коломойский передал корпоративные права 1+1 media в управление коллективу компании

Бенефициарный владелец группы компаний 1+1 media, Игорь Коломойский, находящийся под стражей по делу о завладении средствами Приватбанка, передал свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу компании через генерального директора Ярослава Пахольчука, согласно официальному заявлению 1+1 media.
Это решение было принято Коломойским 23 октября и направлено трудовому коллективу медиагруппы, а также Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.
Согласно заявлению, передача корпоративных прав в управление позволит управляющему принимать решения в интересах компаний и по поручению трудового коллектива. Однако это не изменит бенефициарного владельца группы 1+1 media, и решающее влияние остается у Игоря Коломойского. Полномочия переданы сроком на 5 лет и позволят управляющему принимать решения, кроме отчуждения корпоративных прав и получения дивидендов.
Это решение было обосновано необходимостью обеспечения свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий в условиях войны. Коломойский, находясь под стражей с сентября, не может полноценно осуществлять свои полномочия, поэтому передача управления осуществлена для обеспечения непрерывности работы медиагруппы и выполнения задач по информационной обороноспособности страны.
Это решение было принято Коломойским 23 октября и направлено трудовому коллективу медиагруппы, а также Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.
Согласно заявлению, передача корпоративных прав в управление позволит управляющему принимать решения в интересах компаний и по поручению трудового коллектива. Однако это не изменит бенефициарного владельца группы 1+1 media, и решающее влияние остается у Игоря Коломойского. Полномочия переданы сроком на 5 лет и позволят управляющему принимать решения, кроме отчуждения корпоративных прав и получения дивидендов.
Это решение было обосновано необходимостью обеспечения свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий в условиях войны. Коломойский, находясь под стражей с сентября, не может полноценно осуществлять свои полномочия, поэтому передача управления осуществлена для обеспечения непрерывности работы медиагруппы и выполнения задач по информационной обороноспособности страны.
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