Коломойский отказался выплатить рекордный залог. Адвокаты готовят апелляцию

Весь субботний день 2 сентября внимание украинских СМИ было приковано к аресту такой неоднозначной личности, как Игорь Коломойский. Судом Игорю Коломойскому была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн.
Разбирательство проходило в Шевченковском райсуде Киева. Коломойский сам приехал туда и сказал журналистам, что не знает, в чем его обвиняют. С материалами подозрений якобы ознакомился "очень быстро, поверхностно" и не соглашается с ними.
Суд проходил в закрытом режиме по просьбе Коломойского.
Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский вывел за границу полмиллиарда гривен, используя подконтрольные ему банковские учреждения.
Прокуроры ходатайствовали об аресте с альтернативой залога в 570 млн грн. Это был бы рекордный залог для Украины, ведь самым большим считается 523 млн грн залога для Романа Насирова.
Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского заявили, что залог в размере более 509 миллионов гривен Коломойский вносить не будет, но апелляцию адвокаты все же готовят.
Тем временем Коломойского отвезли в СИЗО.
Хочется напомнить слова президента Зеленского, которые он сказал в вечернем обращении к народу.
Напомним, 2 сентября Коломойскому вручили подозрение.
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