Коломойский отказался выплатить рекордный залог. Адвокаты готовят апелляцию

09:08 03 сентября Киев, Украина

Весь субботний день 2 сентября внимание украинских СМИ было приковано к аресту такой неоднозначной личности, как Игорь Коломойский. Судом Игорю Коломойскому была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн.

Разбирательство проходило в Шевченковском райсуде Киева. Коломойский сам приехал туда и сказал журналистам, что не знает, в чем его обвиняют. С материалами подозрений якобы ознакомился "очень быстро, поверхностно" и не соглашается с ними.

Суд проходил в закрытом режиме по просьбе Коломойского.

Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский вывел за границу полмиллиарда гривен, используя подконтрольные ему банковские учреждения.

Прокуроры ходатайствовали об аресте с альтернативой залога в 570 млн грн. Это был бы рекордный залог для Украины, ведь самым большим считается 523 млн грн залога для Романа Насирова.

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского заявили, что залог в размере более 509 миллионов гривен Коломойский вносить не будет, но апелляцию адвокаты все же готовят.

Тем временем Коломойского отвезли в СИЗО.

Хочется напомнить слова президента Зеленского, которые он сказал в вечернем обращении к народу.

"И еще одно, о чем стоит сказать. Безусловно, мы защитим Украину и вернем свободу всей земле. И каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы – те же. Демократия – наверное, такая же бурная. Свобода – одна из самых больших в Европе, как и всегда, но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил, и я благодарю украинских правохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое - каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть. Так будет", - заверил президент.

Напомним, 2 сентября Коломойскому вручили подозрение.