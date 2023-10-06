Коломойский останется под арестом с рекордным залогом

Киевский апелляционный суд подтвердил решение оставить бизнесмена Игоря Коломойского под арестом с возможностью рекордного залога в размере 3 миллиардов 891 миллион гривен.
Решение было объявлено председательствующей судьей Татьяной Кагановской на заседании 6 октября.
Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Коломойского, подтвердив постановление следственного судьи Шевченковского суда об изменении меры пресечения и размера залога. Защитники бизнесмена настаивали на отмене постановления суда первой инстанции и отказе в удовлетворении ходатайства прокурора.
Адвокаты также утверждали, что состояние здоровья Коломойского несовместимо с содержанием под стражей. Однако бизнесмен подчеркнул, что не способен уплатить залог, учитывая конфликтную ситуацию в стране и арест его активов, а также текущий судебный процесс в Лондоне.
Прокуроры выразили возражения против удовлетворения апелляции и просили сохранить постановление Шевченковского райсуда, которым был увеличен размер залога для Коломойского.
Поручителей бизнесмена на заседании не присутствовало.
В результате апелляционный суд подтвердил меру пресечения для Игоря Коломойского без изменений, и это решение не подлежит обжалованию.
Решение было объявлено председательствующей судьей Татьяной Кагановской на заседании 6 октября.
Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Коломойского, подтвердив постановление следственного судьи Шевченковского суда об изменении меры пресечения и размера залога. Защитники бизнесмена настаивали на отмене постановления суда первой инстанции и отказе в удовлетворении ходатайства прокурора.
Адвокаты также утверждали, что состояние здоровья Коломойского несовместимо с содержанием под стражей. Однако бизнесмен подчеркнул, что не способен уплатить залог, учитывая конфликтную ситуацию в стране и арест его активов, а также текущий судебный процесс в Лондоне.
Прокуроры выразили возражения против удовлетворения апелляции и просили сохранить постановление Шевченковского райсуда, которым был увеличен размер залога для Коломойского.
Поручителей бизнесмена на заседании не присутствовало.
В результате апелляционный суд подтвердил меру пресечения для Игоря Коломойского без изменений, и это решение не подлежит обжалованию.
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