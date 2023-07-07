Коллаборанты в Запорожской области "сливают" позиции рашистов

08:58 07 июля Киев, Украина





Об этом сообщает движение "Желтая лента". На оккупированном юге Украины все больше усиливаеться паника среди коллаборационистов. В городах Бердянск и Мелитополь, оказавшихся под оккупацией, начались междоусобицы между коллаборационистами и российскими военными.Об этом сообщает движение "Желтая лента".

"Мы получили более 20 сообщений в нашем чат-боте "Глаза", которые подтверждают, что коллаборационисты испытывают притеснения со стороны российских военных. Российские солдаты применяют насилие в отношении местных коллаборационистов, которые, с целью мести, раскрывают их позиции Вооруженным Силам Украины", - говорят украинские патриоты в своем сообщении.



По информации "Желтой ленты", одни не могут договориться о власти, другие игнорируют мобилизационный план, а третьи передают информацию о складах оружия и боеприпасах украинским военным.