Коллаборанты в Запорожской области "сливают" позиции рашистов
08:58 07 июля Киев, Украина
На оккупированном юге Украины все больше усиливаеться паника
среди коллаборационистов. В городах Бердянск и Мелитополь, оказавшихся под оккупацией, начались междоусобицы между коллаборационистами и российскими военными.
Об этом сообщает движение "Желтая лента".
"Мы получили более 20 сообщений в нашем чат-боте "Глаза", которые подтверждают, что коллаборационисты испытывают притеснения со стороны российских военных. Российские солдаты применяют насилие в отношении местных коллаборационистов, которые, с целью мести, раскрывают их позиции Вооруженным Силам Украины", - говорят украинские патриоты в своем сообщении.
По информации "Желтой ленты", одни не могут договориться о власти, другие игнорируют мобилизационный план, а третьи передают информацию о складах оружия и боеприпасах украинским военным.
"С приближением Вооруженных Сил Украины к освобождению Запорожской области коллаборационисты становятся все активнее в поисках путей амнистии", - отмечают сторонники Украины.
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