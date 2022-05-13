Количество участников Крымской платформы растет

17:26 10 августа Киев, Украина

Согласно информации, которую сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба , на сегодняшний день 37 стран подтвердили свое участие в Крымской платформе.

Об это он рассказал во вторник, 10 августа.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее в МИД говорили, что саммит Крымской платформы посетят представители около 40 стран. При этом пока страны-участники не называются.





