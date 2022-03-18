Количество погибших в Мариуполе

11:45 15 марта Киев, Украина

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе продолжается. Российские террористы убили во время блокады 2357 мирных жителей, оставив людей без еды, воды, тепла, света. Разбивая дома, школы, больницы, прицельно стреляя по людям.



Это ужасающие цифры. Мы никогда не простим этого оккупантам. Однако обращаем внимание, что сейчас в интернете распространяется ложная информация о количестве погибших в городе – от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Просим доверять официальным источникам и не распространять фейки.

Официальная и подтвержденная информация по состоянию на конец 14 марта 2022 составляет около 2357 погибших мариупольца . Все остальные данные по этому поводу – не соответствуют действительности.



Отметим, сегодня из Бердянска в Мариуполь отправится колонна с гуманитарным грузом, который довезет десятки тонн воды, еды, лекарства до мариупольцев. На обратном пути автобусами для эвакуации людей заберут женщин, детей, пожилых людей.