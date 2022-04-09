Количество погибших в Краматорске увеличилось до 50 человек

В результате удара российских оккупационных войск «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, погибли 50 человек, из них пятеро – дети
На данный момент в больницы были доставлены 98 человек. Ожидается, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться.
Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале.
На данный момент в больницы были доставлены 98 человек. Ожидается, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться.
Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале.
Напомним, в пятницу, 8 апреля, рашисты нанесли удар по вокзалу в Краматорске, где находились почти 4000 гражданских лиц, большинство из них - женщины и дети.
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