Количество беженцев превысило 100 миллионов человек

В результате вторжения России в Украину, впервые в истории число беженцев в мире перевалило за 100 миллионов человек.
Об этом свидетельствуют подсчеты Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
К началу большой войны в Украине количество вынужденно перемещенных людей оценивали примерно в 90 млн человек. После неспровоцированной агрессии России это число увеличилось еще на 14 млн: 8 млн украинцев переехали в более безопасные части страны, а еще 6 млн уехали за границу.
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