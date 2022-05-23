Количество беженцев превысило 100 миллионов человек

07:49 23 мая Киев, Украина

В результате вторжения России в Украину, впервые в истории число беженцев в мире перевалило за 100 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют подсчеты Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"Это рекорд, которого не должно быть. Он должен стать тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, заставляющих невинных людей бросать свои дома", – заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.



К началу большой войны в Украине количество вынужденно перемещенных людей оценивали примерно в 90 млн человек. После неспровоцированной агрессии России это число увеличилось еще на 14 млн: 8 млн украинцев переехали в более безопасные части страны, а еще 6 млн уехали за границу.