Кого в войне за "русский мир" путин пустил в "расход", - Подоляк

Не секрет, что для кремля даже жители своей страны делятся на "чистых россиян" и прочий народ, проживающий в российских коллониях и пригодный лишь на пушечное мясо.
Среди убитых в Украине российских солдат не встречаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время, полно тех, кто родился в глубинке. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в Twitter.
Подоляк также предложил жителям российских регионов задуматься над подобной статистикой.
Напомним, в Литве состоялась секретная конференция, где обсуждали, как использовать вторжение рф в Украину для отстранения от власти президента россии владимира путина.
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