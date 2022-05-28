Кого в войне за "русский мир" путин пустил в "расход", - Подоляк

07:39 28 мая Киев, Украина

Не секрет, что для кремля даже жители своей страны делятся на "чистых россиян" и прочий народ, проживающий в российских коллониях и пригодный лишь на пушечное мясо.

Среди убитых в Украине российских солдат не встречаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время, полно тех, кто родился в глубинке. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"На войну в Украину россия отправила умирать бурятов, тувинцев, дагестанцев и чеченцев", - отметил он.

Подоляк также предложил жителям российских регионов задуматься над подобной статистикой.

"Кстати, почему в борьбе за "русский мир" в Украине "расходными" людьми, чьими трупами усеяны наши поля, выступают буряты, тувинцы, дагестанцы и чеченцы, но только не москвичи и петербуржцы? Подневольным колониям российской наци-империи стоило бы задать несколько вопросов себе…" - написал Подоляк.

Напомним, в Литве состоялась секретная конференция, где обсуждали, как использовать вторжение рф в Украину для отстранения от власти президента россии владимира путина.