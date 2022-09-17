Когда же Украине ждать от США поставку систем ПВО NASAMS?

11:04 17 сентября Киев, Украина

США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS в течение двух месяцев. Об этом во время брифинга 16 сентября сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пет Райдер.

"Ожидается, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев", - сказал он.

Райдер отметил, что ЗРК NASAMS позволят защитить украинцев от воздушных угроз – авиации, ракет и беспилотников.

NASAMS – система ПВО, которая позволяет бороться с маневрирующими воздушными целями на малых и средних высотах. Примечательно, что ЗРК отлично показал себя при поражении целей при любых погодных условиях. Также комплекс способен сопровождать одновременно большое количество целей, а время реакции на вражеский объект минимальное.