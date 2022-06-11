Когда же Германия поставит обещанное оружие Украине

11:51 11 июня Киев, Украина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Германия намерена доставить в Украину гаубицы Panzerhaubitze 2000 около 22 июня. Об этом сообщается в интервью Мельника для НВ.

Посол отметил, что, несмотря на обещания, Германия до сих пор не доставила в Украину ни одну единицу тяжелого оружия.

"По состоянию на 105-й день войны РФ против Украины, ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники - по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки - ни одна не была поставлена в Украину", - отметил он.

Мельник добавил, что ожидается осуществление по меньшей мере двух обещаний по поводу поставок тяжелого оружия.

"7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам - мы эти системы получим где-то 22 июня", - отметил посол.

Кроме того, ожидается поставка ЗСУ Gepard.