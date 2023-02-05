Когда Украина намерена начать переговоры по вступлению в ЕС

Украина намерена начать переговоры о вступлении в Евросоюз как можно скорее, чтобы уже к окончанию войны иметь готовность в этом вопросе. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире Эспрессо.
Она отметила, что на политиках и чиновниках лежит задача "работать на 200%", чтобы к завершению войны у Украины была максимальная готовность и сформированы переговорные позиции.
Кроме того, Стефанишина уверена, что после победы может быть быстро принято решение о членстве Украины в НАТО.
Ранее сообщалось, что Европарламент призвал готовить переговоры о вступлении Украины в ЕС.
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