Когда Украина намерена начать переговоры по вступлению в ЕС

08:57 05 февраля Киев, Украина

Украина намерена начать переговоры о вступлении в Евросоюз как можно скорее, чтобы уже к окончанию войны иметь готовность в этом вопросе. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире Эспрессо.

Она отметила, что на политиках и чиновниках лежит задача "работать на 200%", чтобы к завершению войны у Украины была максимальная готовность и сформированы переговорные позиции.

"Чтобы, когда война закончится, мы не теряли время на процесс, а могли перейти к принятию политических решений. Мы спешим с тем, чтобы начать переговоры в 2023 году, чтобы максимально подготовиться и оперативно провести их и к завершению войны быть готовыми к присоединению к ЕС", – заявила она.

Кроме того, Стефанишина уверена, что после победы может быть быстро принято решение о членстве Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что Европарламент призвал готовить переговоры о вступлении Украины в ЕС.