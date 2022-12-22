Когда состоится саммит Украина-ЕС

Лидеры 27 стран Евроcоюза и украинский президент Владимир Зеленский осуществят 24 саммит 3 февраля следующего года. Конкретное место пока не определено.
Об этом сказал Баренд Лейтс, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщает Reuters в четверг, 22 декабря.
Об этом сказал Баренд Лейтс, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщает Reuters в четверг, 22 декабря.
Он уточнил, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что именно там будет проходить саммит Украина-ЕС. При этом тема саммита, вероятно, будет заключаться в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину в войне против россии. Лидеры также оценят путь Украины к членству в блоке.
Как известно, Владимир Зеленский регулярно появлялся по видеосвязи на саммитах ЕС с начала российского вторжения в феврале. А накануне в среду он совершил свою первую личную поездку с начала войны в США.
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