Когда рф будет вынуждена закончить войну, - прогноз от Подоляка

Война между россией и Украиной закончится за столом переговоров, но только после того, как рф понесет значительные тактические потери на фронте. Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, сообщает в пятницу, 26 августа, ОП.
При этом советник отметил, что сейчас, как и в начале полномасштабного вторжения, и нет никакой возможности вести переговоры со страной-агрессором, которая говорит на языке ультиматумов и выдвигает неприемлемые требования.
"План путина прост. Он хочет восстановить Советский Союз в той или иной форме. Украина здесь - его главный враг", - подчеркнул Подоляк.
Наконец, он предрек, что поражение россии даст свободу выбора беларуси, которая еще может стать "настоящей европейской демократией".
Ранее Подоляк заявил, что переговоры с рф о прекращении огня невыгодны, поскольку любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны россии в будущем.
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