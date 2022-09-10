Когда начнет действовать долгожданный ленд-лиз – Резников

Американский закон о ленд-лизе для Украины вступит в силу с 1 октября, объем денег по этой программе уже определен, однако власти США еще не завершили формирование его модели. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина.
Нюансы и детали, до сих пор обсуждаются, отметил он. Министр считает, что в любом случае это не будет похоже на модель ленд-лиза во время Второй мировой войны, когда США предоставляли поддержку СССР и Великобритании на возвратной основе.
В чем идея ленд-лиза? Деньги по программе, как напомнил министр обороны, будут идти в экономику Соединенных Штатов, на поддержку ВПК.
Пока же ленд-лиз не заработал, Украина получает помощь от США по остальным четырем программам.
Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.
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