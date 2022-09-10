Когда начнет действовать долгожданный ленд-лиз – Резников

12:13 10 сентября Киев, Украина

Американский закон о ленд-лизе для Украины вступит в силу с 1 октября, объем денег по этой программе уже определен, однако власти США еще не завершили формирование его модели. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

Нюансы и детали, до сих пор обсуждаются, отметил он. Министр считает, что в любом случае это не будет похоже на модель ленд-лиза во время Второй мировой войны, когда США предоставляли поддержку СССР и Великобритании на возвратной основе.

"Чтобы я сейчас не сказал, оно может в финальной версии быть немножко другим. И тут еще важно, что скорее всего дизайнером окончательной модели будут не министры обороны, а министры финансов. Потому что это все же денежные отношения. Моя задача - проконсультировавшись с Генштабом, взяв их потребность, сказать, что мне нужны именно эти беспилотники или ракеты", - сказал Резников.

В чем идея ленд-лиза? Деньги по программе, как напомнил министр обороны, будут идти в экономику Соединенных Штатов, на поддержку ВПК.

"Например, они со складов дают нам ракеты для HIMARS. Это означает, что компания, которая их производит, начнет производить, чтобы заполнить эти склады. То есть мы их забрали, а они должны себе на склад это положить, пусть через 2-3 года", - отметил чиновник.

Пока же ленд-лиз не заработал, Украина получает помощь от США по остальным четырем программам.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.