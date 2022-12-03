Когда можно ожидать новый ракетный удар от россии – прогноз от ОП

Российские агрессоры несколько изменили тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Они ожидают усиления морозов. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.
По его мнению, враг намерен "максимально жестко заморозить" Украину и ждет такой возможности, поскольку "основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а на отопление".
Он отметил, что план россии "абсолютно продуманный и людоедский".
Напомним, по информации ГУР, враг разведывает цели и готовит ракеты к новому массированному удару.
При этом военные полагают, что россия может давить на Украину сообщениями о "решающей ракетной атаке". Таким образом враг пытается повлиять и запугать население.
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