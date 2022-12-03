Когда можно ожидать новый ракетный удар от россии – прогноз от ОП

12:17 03 декабря Киев, Украина

Российские агрессоры несколько изменили тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Они ожидают усиления морозов. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

По его мнению, враг намерен "максимально жестко заморозить" Украину и ждет такой возможности, поскольку "основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а на отопление".

"Мне кажется, что сейчас тактика россии немного изменилась – они ждут увеличения морозов, глубины морозов. Грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась там до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине", – предполагает Подоляк.

Он отметил, что план россии "абсолютно продуманный и людоедский".

Напомним, по информации ГУР, враг разведывает цели и готовит ракеты к новому массированному удару.

При этом военные полагают, что россия может давить на Украину сообщениями о "решающей ракетной атаке". Таким образом враг пытается повлиять и запугать население.