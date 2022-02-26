Коалиция за свободу СМИ требует освобождения Протасевича и других белорусских журналистов

Созданная в августе 2019 года Коалиция за свободу СМИ, выпустила совместное заявление в отношении нарушений прав и свобод белорусских журналистов. Документ подписала 21 страна мира, включая Украину.
Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.
Подписанты подчеркнули, что этот инцидент еще больше вызывает обеспокоенность на фоне "масштабной кампании замалчивания независимых голосов в Беларуси". В частности речь идет об обысках в редакции независимого белорусского издания TUT.BY 18 мая и ареста сотрудников СМИ. В заявлении указывается, что всего около 400 журналистов и работников СМИ в Беларуси столкнулись с различными формами репрессий во время президентских выборов в стране 9 августа и их последствий.
Страны призвали немедленно освободить Протасевича и отметили, что лица, причастные к нападениям на журналистов, должны быть наказаны.
Страны призвали немедленно освободить Протасевича и отметили, что лица, причастные к нападениям на журналистов, должны быть наказаны.
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