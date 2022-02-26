Коалиция за свободу СМИ требует освобождения Протасевича и других белорусских журналистов

07:44 30 Май Киев, Украина

Созданная в августе 2019 года Коалиция за свободу СМИ, выпустила совместное заявление в отношении нарушений прав и свобод белорусских журналистов. Документ подписала 21 страна мира, включая Украину.
 
Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.
"Это беспрецедентное и шокирующее действие - фронтальное наступление на свободу СМИ, приведшее к серьезным последствиям для права на свободу слова и мысли в целом", - говорится в тексте заявления.
Подписанты подчеркнули, что этот инцидент еще больше вызывает обеспокоенность на фоне "масштабной кампании замалчивания независимых голосов в Беларуси". В частности речь идет об обысках в редакции независимого белорусского издания TUT.BY 18 мая и ареста сотрудников СМИ. В заявлении указывается, что всего около 400 журналистов и работников СМИ в Беларуси столкнулись с различными формами репрессий во время президентских выборов в стране 9 августа и их последствий.

Страны призвали немедленно освободить Протасевича и отметили, что лица, причастные к нападениям на журналистов, должны быть наказаны.
"Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения господина Протасевича, а также других журналистов и работников средств массовой информации, задержанных в Беларуси во время выполнения своей работы", - говорится в заявлении.