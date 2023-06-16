"Коалиция истребителей" создана. Украина получит самолеты F-16

Очень важно, что на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению и усиления российских авиаатак, администрация Джо Байдена решила разрешить экспорт истребителей F-16 в Украину. В США кампанию лоббирования F-16 для Украины возглавили законодатели и сотрудники Конгресса, в котором, кстати, большинство имеют республиканцы.
Более того, США поддержат усилия по обучению украинских пилотов управлять самолетами четвертого поколения, в том числе и истребителями F-16.
Обучать украинских пилотов будут не в США: обучение с практически 100% вероятностью будет проходить в Европе. Тем не менее, американские специалисты примут участие в программе подготовки пилотов из Украины вместе с европейскими коллегами.
Ожидается, что за время пока будет проходить подготовка пилотов, вопрос с предоставлением Украине самолетов, о которых просит Киев, должен быть решен, ведь уже сформирована так называемая "коалиция истребителей".
Отметим, что в начале этой недели президент Украины Владимир Зеленский совершил европейское турне и после встречи с ним ряд западных лидеров сделали громкие заявления.
В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в целом его страна готова передать Киеву эти самолеты. Именно Нидерланды вполне могут быть донором F-16, потому что сейчас страна заменяет их на F-35.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в начале этой недели анонсировал, что Лондон летом начнет обучение украинских пилотов, а также ведет переговоры с другими странами по отправке в Украину современных истребителей F-16.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция готова начать подготовку украинских пилотов. Также к учениям готова присоединиться Бельгия.
Отметим, что у Норвегии, Дании и Нидерландов есть излишки истребителей, которые можно отправить для ВСУ. Однако необходимо время, чтобы выполнить доработки и техническое обслуживание, чтобы привести их в рабочую форму.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему не готов предоставить Украине истребители F-16. По его словам, Польша передала Киеву "почти все" свои МиГ-29 и готова делать это дальше. Однако у Варшавы "относительно небольшое" количество F-16.
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