"Коалиция истребителей" создана. Украина получит самолеты F-16

11:47 20 мая Киев, Украина

Очень важно, что на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению и усиления российских авиаатак, администрация Джо Байдена решила разрешить экспорт истребителей F-16 в Украину. В США кампанию лоббирования F-16 для Украины возглавили законодатели и сотрудники Конгресса, в котором, кстати, большинство имеют республиканцы.

"Как двухпартийная группа законодателей, мы считаем передачу истребителей F-16 Украине необходимой для предоставления Киеву возможностей воздушной поддержки, необходимой для полной защиты своей страны от неспровоцированного, незаконного и жестокого вторжения россии, а также для того, чтобы территориальных достижений, необходимых для возвращения своей страны", - написала группа законодателей-республиканцев и демократов в письме президенту Джо Байдену в среду, передает CNN.

Более того, США поддержат усилия по обучению украинских пилотов управлять самолетами четвертого поколения, в том числе и истребителями F-16.

Обучать украинских пилотов будут не в США: обучение с практически 100% вероятностью будет проходить в Европе. Тем не менее, американские специалисты примут участие в программе подготовки пилотов из Украины вместе с европейскими коллегами.

Ожидается, что за время пока будет проходить подготовка пилотов, вопрос с предоставлением Украине самолетов, о которых просит Киев, должен быть решен, ведь уже сформирована так называемая "коалиция истребителей".

Отметим, что в начале этой недели президент Украины Владимир Зеленский совершил европейское турне и после встречи с ним ряд западных лидеров сделали громкие заявления.

В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в целом его страна готова передать Киеву эти самолеты. Именно Нидерланды вполне могут быть донором F-16, потому что сейчас страна заменяет их на F-35.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в начале этой недели анонсировал, что Лондон летом начнет обучение украинских пилотов, а также ведет переговоры с другими странами по отправке в Украину современных истребителей F-16.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция готова начать подготовку украинских пилотов. Также к учениям готова присоединиться Бельгия.

Отметим, что у Норвегии, Дании и Нидерландов есть излишки истребителей, которые можно отправить для ВСУ. Однако необходимо время, чтобы выполнить доработки и техническое обслуживание, чтобы привести их в рабочую форму.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему не готов предоставить Украине истребители F-16. По его словам, Польша передала Киеву "почти все" свои МиГ-29 и готова делать это дальше. Однако у Варшавы "относительно небольшое" количество F-16.