КНДР поставляет оружие россии: заявление США, Японии и Южной Кореи

14:59 26 октября Киев, Украина

США , Япония и Южная Корея выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили поставки КНДР военного оборудования и боеприпасов россии.

Об этом сообщили в Госдепе США.



Страны осудили передачу Северной Кореи оружия россии для использования против народа Украины.

"Такие поставки оружия, некоторые из которых, как мы сейчас подтверждаем, завершены, значительно увеличат человеческие жертвы в агрессивной войне россии. Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, чтобы разоблачить попытки рф получить военную технику из КНДР. Учитывая попытку россии продолжить войну с помощью КНДР, мы по-прежнему полны решимости поддерживать суверенитет Украины и ее усилия по противодействию последствиям агрессивной войны россии", – говорится в заявлении.

Министры также заявили, что в обмен на поддержку россии КНДР ищет военную помощь для усиления собственного военного потенциала и подчеркнули, что продолжат внимательно следить за любыми материалами, которые россия предоставляет Северной Корее в поддержку военных целей Пхеньяна.

"Поставка оружия в КНДР или из КНДР, а также передача в КНДР определенных предметов и техническое сотрудничество, связанное с программами КНДР по оружию массового уничтожения, баллистических ракет или обычных вооружений, будут нарушать многочисленные резолюции Совбеза ООН. россия сама голосовала за резолюцию Совбеза ООН, которые содержат эти ограничения", - говорится в заявлении.

США, Япония и Южная Корея глубоко обеспокоены возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с созданием ядерного оружия или баллистических ракет.