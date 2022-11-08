КНДР отрицает поставку россии оружия для войны в Украине

09:24 08 ноября Киев, Украина

Власти Северной Кореи заявили во вторник, 8 ноября, что никогда не имели вооруженных соглашений с россией и не планируют этого делать.

Об этом сообщили государственные СМИ КНДР , после того как Соединенные Штаты заявили, что Северная Корея , похоже, снабжает россию артиллерийскими снарядами для войны в Украине.

Об этом пишут NBC NEWS.



Официальный представитель министерства обороны Северной Кореи назвал обвинения слухами и заявил, что Пхеньян "никогда не имел "соглашения по оружию" с россией" и "не планирует делать это в будущем".