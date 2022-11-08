КНДР отрицает поставку россии оружия для войны в Украине

Власти Северной Кореи заявили во вторник, 8 ноября, что никогда не имели вооруженных соглашений с россией и не планируют этого делать.
Об этом сообщили государственные СМИ КНДР, после того как Соединенные Штаты заявили, что Северная Корея, похоже, снабжает россию артиллерийскими снарядами для войны в Украине.
Об этом пишут NBC NEWS.
Официальный представитель министерства обороны Северной Кореи назвал обвинения слухами и заявил, что Пхеньян "никогда не имел "соглашения по оружию" с россией" и "не планирует делать это в будущем".
Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил на прошлой неделе, что у Соединенных Штатов есть информация о том, что Северная Корея тайно поставляет россии "значительное" количество артиллерийских снарядов. Кирби сказал, что Северная Корея пыталась скрыть поставки, направляя их через страны Ближнего Востока и Северной Африки. И что Вашингтон следит, чтобы увидеть, получаются ли поставки.
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