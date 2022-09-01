КНДР направит в Украину 100 тысяч "добровольцев" воевать на стороне рф - СМИ

Северная Корея якобы готова прислать 100 тысяч своих солдат для поддержки российской армии в войне с Украиной. Как пишет в пятницу, 5 августа, издание New York Post, предложение КНДР оказать военную помощь россии не удалось оперативно проверить, но его озвучил член общественного совета при минобороны россии Игорь Коротченко.
При этом российский пропагандист заявил, что северокрейцы якобы имеют "богатый опыт ведения контрбатарейной войны".
Ранее сообщалось, что армия рф несет значительные потери в личном составе, поэтому пехоту пополняет жителями недавно захваченных городов и сел.
Тем временем в Украине готовятся к наступлению россии на южном направлении в ближайшие недели.
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