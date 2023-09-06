Ключевые страны "Большой семерки" не разморозят российские активы до выплаты компенсации Украине

Советники по нацбезопасности США, Великобритании, Германии, Франции и Италии заявили, что суверенные активы россии в юрисдикциях этих стран останутся замороженными до тех пор, пока россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине.
Это заявление зафиксировано в совместном коммюнике.
Помимо этого, советники рассмотрели дальнейшие пути привлечения россии к ответственности за разрушения, причиненные в результате войны. США, Великобритания, Германия, Франция и Италия входят в «Большую семерку» (G7) вместе с Японией и Канадой. В июле эти страны приняли совместное заявление, в котором дали аналогичное обещание. Тогда же главы государств заявили о необходимости создания международного механизма для возмещения ущерба Украине и выразили готовность изучить варианты его разработки.
После начала войны в Украине США, Великобритания, ЕС и другие присоединившиеся к ним страны заморозили российские активы, находящиеся в их юрисдикциях. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что речь идет о 300 млрд евро резервов Центробанка рф.
Страны обсуждали конфискацию этих средств, чтобы направить их на восстановление Украины. Однако после многомесячных дискуссий и консультаций с юристами Еврокомиссия пришла к выводу, что изъять их невозможно, так как на них распространяется государственный иммунитет.
После начала войны в Украине США, Великобритания, ЕС и другие присоединившиеся к ним страны заморозили российские активы, находящиеся в их юрисдикциях. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что речь идет о 300 млрд евро резервов Центробанка рф.
Страны обсуждали конфискацию этих средств, чтобы направить их на восстановление Украины. Однако после многомесячных дискуссий и консультаций с юристами Еврокомиссия пришла к выводу, что изъять их невозможно, так как на них распространяется государственный иммунитет.
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