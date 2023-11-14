Ключевые шаги в Евросоюз: Кабмин одобрил законы для переговоров о вступлении

Кабинет министров одобрил два ключевых законопроекта, которые стали предпосылкой для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Об этом сообщили министр юстиции Денис Малюська в Facebook и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Первый законопроект предусматривает поэтапное увеличение численности сотрудников Национального агентства по предотвращению коррупции (НАБУ) на 300 человек, по 100 человек в течение каждого из последующих лет. Второй законопроект направлен на исключение определенных положений из закона о предотвращении коррупции, которые снижают эффективность механизма декларирования активов.
Малюська отметил, что принятие этих законопроектов подтвердит выполнение двух из четырех ключевых рекомендаций, предоставленных Еврокомиссией в своем отчете по расширению.
Согласно Мельничуку, первый законопроект направлен на увеличение численности сотрудников НАБУ с 700 до 1000 человек, включая увеличение числа начальствующего состава с 500 до 750 человек. Второй законопроект направлен на отмену ограничений полномочий НАБУ в отношении продолжения проверок активов, прошедших проверку, и имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы.
Об этом сообщили министр юстиции Денис Малюська в Facebook и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Первый законопроект предусматривает поэтапное увеличение численности сотрудников Национального агентства по предотвращению коррупции (НАБУ) на 300 человек, по 100 человек в течение каждого из последующих лет. Второй законопроект направлен на исключение определенных положений из закона о предотвращении коррупции, которые снижают эффективность механизма декларирования активов.
Малюська отметил, что принятие этих законопроектов подтвердит выполнение двух из четырех ключевых рекомендаций, предоставленных Еврокомиссией в своем отчете по расширению.
Согласно Мельничуку, первый законопроект направлен на увеличение численности сотрудников НАБУ с 700 до 1000 человек, включая увеличение числа начальствующего состава с 500 до 750 человек. Второй законопроект направлен на отмену ограничений полномочий НАБУ в отношении продолжения проверок активов, прошедших проверку, и имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы.
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