Кличко требует отставки главы Деснянского района после трагедии возле поликлиники

15:28 01 июня Киев, Украина

Городской голова Киева Виталий Кличко требует от правительства и Офиса Президента отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова в связи с раследованием, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека.

КГГА опубликовала соответствующее заявление.
 
"Я обратился в Офис Президента и правительство, ответственные за назначения и увольнения глав районов столицы, с требованием отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей до завершения расследования по вопросу о том, было ли открыто ночное укрытие возле поликлиники, где погибли три человека",- говорится в сообщении.
 
Кличко также заявил о необходимости отстранения руководителя медучреждения, назначенного Деснянской райадминистрацией.

Столичная прокуратура подтвердила проведение следственных действий в Деснянской районной государственной администрации.

Мэр Киева также дал указание главам районов столицы провести немедленную проверку всех укрытий, за которые отвечают главы районных государственных администраций.