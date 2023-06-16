Кличко требует отставки главы Деснянского района после трагедии возле поликлиники

"Я обратился в Офис Президента и правительство, ответственные за назначения и увольнения глав районов столицы, с требованием отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей до завершения расследования по вопросу о том, было ли открыто ночное укрытие возле поликлиники, где погибли три человека",- говорится в сообщении.