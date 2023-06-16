Кличко требует отставки главы Деснянского района после трагедии возле поликлиники

Городской голова Киева Виталий Кличко требует от правительства и Офиса Президента отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова в связи с раследованием, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека.
КГГА опубликовала соответствующее заявление.
КГГА опубликовала соответствующее заявление.
Кличко также заявил о необходимости отстранения руководителя медучреждения, назначенного Деснянской райадминистрацией.
Столичная прокуратура подтвердила проведение следственных действий в Деснянской районной государственной администрации.
Мэр Киева также дал указание главам районов столицы провести немедленную проверку всех укрытий, за которые отвечают главы районных государственных администраций.
Столичная прокуратура подтвердила проведение следственных действий в Деснянской районной государственной администрации.
Мэр Киева также дал указание главам районов столицы провести немедленную проверку всех укрытий, за которые отвечают главы районных государственных администраций.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии