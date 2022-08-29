Китайские военные начали новые учения возле Тайваня

В понедельник китайские военные объявили о новых учениях "недалеко от Тайваня", сигнализируя о том, что Пекин хочет продолжить давление на остров после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В заявлении Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) говорится, что военные отработали противолодочные операции и удары класса "воздух-море" в "воздушном и морском пространстве у острова Тайвань".
Региональный штаб не уточнил, где проводились маневры и были ли они частью беспрецедентной четырехдневной серии учений вокруг Тайваня, которые должны были завершиться в воскресенье.
В то же время Минобороны Тайваня подтверждает информацию, что у острова до сих пор остаются китайские военные самолеты и корабли, но неизвестно, участвовали ли они в "новых учениях".
В заявлении Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) говорится, что военные отработали противолодочные операции и удары класса "воздух-море" в "воздушном и морском пространстве у острова Тайвань".
Региональный штаб не уточнил, где проводились маневры и были ли они частью беспрецедентной четырехдневной серии учений вокруг Тайваня, которые должны были завершиться в воскресенье.
В то же время Минобороны Тайваня подтверждает информацию, что у острова до сих пор остаются китайские военные самолеты и корабли, но неизвестно, участвовали ли они в "новых учениях".
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