Китайские военные начали новые учения возле Тайваня

"Китай до сих пор не опубликовал никаких новых навигационных предупреждений об учениях с боевой стрельбой вблизи Тайваня, и в понедельник появились признаки того, что судоходство и авиаперевозки возобновляют нормальную деятельность", - пишут журналисты.