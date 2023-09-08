Китайские блогеры приехали в Мариуполь. МИД требует от Китая объяснений

В оккупированный россиянами Мариуполь прибыли китайские блогеры. К примеру, китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 человек.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Комментируя исполнение "Катюши" на руинах, Николенко отметил, что это пример полной нравственной деградации.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Комментируя исполнение "Катюши" на руинах, Николенко отметил, что это пример полной нравственной деградации.
Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город, отметил спикер МИД.
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