Китайские блогеры приехали в Мариуполь. МИД требует от Китая объяснений

10:24 08 сентября Киев, Украина





Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.



Комментируя исполнение "Катюши" на руинах, Николенко отметил, что это пример полной нравственной деградации. В оккупированный россиянами Мариуполь прибыли китайские блогеры. К примеру, китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 человек.Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.Комментируя исполнение "Катюши" на руинах, Николенко отметил, что это пример полной нравственной деградации.

"Более того, по имеющейся информации, во временно оккупированный город прибыла группа китайских блогеров. Их приезд является незаконным. Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами", — добавил Николенко.

Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город, отметил спикер МИД.