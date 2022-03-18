Китай заверил Украину в своей поддержке
09:02 17 марта Киев, Украина
Посол КНР в Украине Фань Сяньжунь во время встречи с начальником военной администрации Львовской области Максимом Козицким заверил в доброжелательном отношении Поднебесной и готовности помогать.
«Китай
никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности, в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помочь вам развиваться. В этой ситуации, которая сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит и его силу».
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