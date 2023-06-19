Китай заверил США, что не предоставит россии военные средства для войны против Украины

15:45 19 июня Киев, Украина





Об этом на пресс-конференции после встречи с Си Цзиньпином заявил государственный секретарь Китайский лидер Си Цзиньпин заверил Соединенные Штаты, что Китай не будет предоставлять россии военные средства для их использования в войне против Украины.Об этом на пресс-конференции после встречи с Си Цзиньпином заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы и другие страны получили заверения от Китая, что он не оказывает и не будет оказывать летальную помощь россии для использования в Украине. Мы ценим это", - подчеркнул госсекретарь.

Он считает, что Китай на государственном уровне придерживается своих обязательств, поскольку США не фиксировали никаких случаев передачи рф китайского оружия или техники для войны против Украины.

"Это то, что Китай говорил в течение последних недель, и неоднократно говорил не только нам, но и многим другим странам, которые выражали это беспокойство, что они не оказывают и не будут оказывать помощь россии для использования в Украине. И это важное обязательство и важная политика. И, как я уже сказал, мы не видели ничего, что противоречило бы этому", - заметил чиновник.

В то же время, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что частные компании в Китае, которые могут оказывать помощь, в некоторых случаях будут использовать ее для усиления военного потенциала россии.

"Это вызывает беспокойство. И это то, на что я указал нашим китайским коллегам и призвал их быть внимательными в отслеживании этого", - подытожил Блинкен.

США верят, что Китай может сыграть ключевую роль в решении проблемы глобальной продовольственной безопасности, добавил он.

"Я подчеркиваю важность поддержки долгосрочного расширения Черноморской зерновой инициативы, которая способствовала экспорту почти 32 миллионов тонн зерна из Украины, из которых около 80 миллионов тонн отправлено в развивающиеся страны", — сказал госсекретарь.

В то же время он подчеркнул, что у США нет иллюзий относительно сложности двусторонних отношений с Китаем.

"Есть много вопросов, по которым мы глубоко, даже категорически не согласны. Мы будем всегда предпринимать лучшие действия для продвижения интересов американского народа", — пояснил чиновник.

По словам Блинкена, после встречи в Китае он присоединится к конференции по послевоенному восстановлению Украины в Великобритании.