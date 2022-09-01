Китай вводит санкции против Пелоси и останавливает военные контакты с США

После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, власти Китая принял решение остановить военные контакты с США, а также ввели санкции против Пелоси и ее родственников.
В министерстве иностранных дел страны напомнили, что Пекин неоднократно протестовал против поездки американской делегации на остров, который он считает частью собственной территории.
Пекин отменяет переговоры руководителей китайского и американского военных театров, рабочую встречу представителей Минобороны двух стран, а также заседание Китайско-американского механизма консультаций по морской безопасности.
Пекин отменяет переговоры руководителей китайского и американского военных театров, рабочую встречу представителей Минобороны двух стран, а также заседание Китайско-американского механизма консультаций по морской безопасности.
Помимо этого приостановлены несколько совместных программ:
- Китайско-американское сотрудничество в репатриации нелегальных иммигрантов.
- Китайско-американское сотрудничество в области уголовно-правовой помощи.
- Китайско-американское сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью.
- Китайско-американское сотрудничество в области контроля над наркотиками.
- Китайско-американские переговоры об изменении климата.
Также вводятся санкции против Нэнси Пелоси и ее родственников.
В Пекине пообещали, что ответные меры против визита будут «решительными, мощными и эффективными» и их почувствуют как в США, так и на Тайване.
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