Китай вводит санкции против Пелоси и останавливает военные контакты с США

15:19 05 августа Киев, Украина

После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, власти Китая принял решение остановить военные контакты с США, а также ввели санкции против Пелоси и ее родственников.





Пекин отменяет переговоры руководителей В министерстве иностранных дел страны напомнили, что Пекин неоднократно протестовал против поездки американской делегации на остров, который он считает частью собственной территории.Пекин отменяет переговоры руководителей китайского и американского военных театров, рабочую встречу представителей Минобороны двух стран, а также заседание Китайско-американского механизма консультаций по морской безопасности.

Помимо этого приостановлены несколько совместных программ:

Китайско-американское сотрудничество в репатриации нелегальных иммигрантов.

Китайско-американское сотрудничество в области уголовно-правовой помощи.

Китайско-американское сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью.

Китайско-американское сотрудничество в области контроля над наркотиками.

Китайско-американские переговоры об изменении климата.

Также вводятся санкции против Нэнси Пелоси и ее родственников.

«В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников», — говорится в документе ведомства.

В Пекине пообещали, что ответные меры против визита будут «решительными, мощными и эффективными» и их почувствуют как в США, так и на Тайване.