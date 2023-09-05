Китай продолжает поставлять в россию вооружение - The Telegraph

11:25 20 августа Киев, Украина

Несмотря на санкции, Китай продолжает поставлять в россию продукцию военного назначения, тем самым поддерживая преступную войну рф в Украине. Как говорится в расследовании The Telegraph, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Китай отправлял в рф вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства.

Как указывают журналисты, российские компании, в том числе находящиеся под санкциями, занимающимися производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая в первом квартале этого года.

"Китайские фирмы поставили в рф 1000 беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов для производства оружия, а также запчасти для самолетов, в том числе, и военных. Среди получателей товаров числились Росгвардия, МВД рф, Ростех, компания Туполев и другие российские структуры", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в то время, когда китайский экспорт в другие страны уменьшился, в россии он может установить новый рекорд, превысив в этом году объем 200 миллиардов долларов.

В целом, экспорт товаров потенциального военного назначения в Китае за 12 месяцев вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим периодом.