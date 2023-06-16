Китай предложил отдать россии оккупированные территории, чтобы закончить войну

Представитель Китая Ли Хуэй, занимающийся дипломатическим урегулированием войны в Украине, во время поездки по Европе призвал правительства стран добиться немедленного прекращения боевых действий с сохранением за россией контроля над оккупированными ею украинскими регионами.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди чиновников, ознакомленных с ходом переговоров в столицах по всему континенту.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди чиновников, ознакомленных с ходом переговоров в столицах по всему континенту.
Издание отмечает, что Ли Хуэй получил прохладный прием в Европе.
После поездки по странам Европы 26 мая Ли Хуэй прибыл в москву. Сейчас Ли Хуэй находится в МИД рф, где проведет консультации по теме "украинского кризиса".
Отмечается, что китайский дипломат встретится с замглавы МИД рф Михаилом Галузиным, а также с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии