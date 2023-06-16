Китай отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС

19:23 06 июня Киев, Украина

Официальный Пекин, в присущей ему манере, отреагировал на подрыв рашистами дамбы Каховской ГЭС. Китай призвал "все стороны" быть преданными политическому урегулированию так называемого "украинского кризиса" и способствовать ослаблению ситуации.

В частности, об этом заявили во вторник, 6 июня, в офисе спикера Министерства иностранных дел КНР.

"В нынешних обстоятельствах мы надеемся, что все стороны будут отданы политическому урегулированию "украинского кризиса" и будут способствовать ослаблению ситуации", - сказали в МИД КНР.

Позиция КНР по отношению к "кризису в Украине" (так правительство КНР называет войну рф против Украины, - ред.) остается последовательной и четкой, добавили в китайском дипломатическом ведомстве.