Китай отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС

Официальный Пекин, в присущей ему манере, отреагировал на подрыв рашистами дамбы Каховской ГЭС. Китай призвал "все стороны" быть преданными политическому урегулированию так называемого "украинского кризиса" и способствовать ослаблению ситуации.
В частности, об этом заявили во вторник, 6 июня, в офисе спикера Министерства иностранных дел КНР.
Позиция КНР по отношению к "кризису в Украине" (так правительство КНР называет войну рф против Украины, - ред.) остается последовательной и четкой, добавили в китайском дипломатическом ведомстве.
Как сообщалось, ночью 6 июня российская армия взорвала дамбу Каховской ГЭС. В Херсонской области начали эвакуацию населения из опасных мест, для которых есть риск затопления.
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